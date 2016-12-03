بالفيديو : مفيد فوزي "الشعراوي" مهد الأرض للتيارات "المتطرفة" التي جاءت بعده ....

سمر العشري

ظهر الإعلامي مفيد فوزي يوم الخميس ضيفا في برنامج "نظره" الذي يعرض علي قناة صدي البلد وقد تحدث مفيد فوزي عن الراحل "محمد متولي الشعراوي" وقال انه اخطأ في حق الشعراوي بسبب "شهوة صحفية صغيرة" علي حد وصفه مما أصاب الشعراوي وقتها بالمرض حيث ترجع أحداث الواقعة إلى أن "مفيد كان يجري مع الشعراوي حديث صحفي فأهداه الشعراوي (كوز ذرة)وقال له : ده أمريكاني والكوز بدولار ، واكل مفيد كوز الذرة وانبسطت به جدا " .

ويقول مفيد ” فكري الصحفي في تلك الفترة جعلني أريد أن استغل هذا ووضع عنوان حواري "ذرة بدولار" مما اغضب الشعراوي جدا لان لهذه الفعلة دلالات سخيفه وهو ما اعترف به مفيد فوزي وقد عبر الشعراوي عن غضبه قائلا " (الحكاية دي دخيلة علينا) واحتراما له رفضت أذاعه شريط الفيديو الذي يثبت الواقعة" .

وقد أضاف مفيد فوزي انه ذهب له ليصالحه بعد هذه الواقعة بالاستعانة بالدكتور علي السمان حي يرضي الشعراوي بالمصالحة وقال له "هعتبر ذلك من شقاوة الصحفيين" ولم تنهي العلاقة بينهم .

وعلي غرار الحدث عن الشعراوي سأله الصحفي حمدي رزق مقدم البرنامج "البعض يري أن الشعراوي زرع التطرف والبعض يري انه سلب العقول والبعض يري انه هو من مهد الأرض وخصبها لكل التيارات المتطرفة اللاحقة له والبعض يري انه كام عالم مهم جدا وتاريخيا في تاريخ الحركة الإسلامية ، كيف رأيته؟ فقال له فوزي "رأيته بتمييزي انه ارض خصبه لما جاء بعد ذلك ، فهو خصب وحرث الأرض لما جاء بعده" .

وأشار فوزي إلي "رأيته أيضا انه كان وراء حجاب العديد من الفنانات وكان يعتبر هذا إلي انه يعتبر تحريض علي الحجاب ولم ارد التدخل في هذا الموضوع لا الكثير يعتبره مساله شخصيه مع انه لم يكن قرار شخصي ألا لهم هم ، وكنا نري الشيخ الشعراوي مفسر جيد للقرآن الكريم وكان اجادته للغة العربية هي السبب " .

شبكةعيونالإخبارية

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