ضبط متهمين أثناء خطف مواطن بسبب خلافات مالية بالمعادى

كتب: أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة عن تمكن وحدة مباحث قسم شرطة المعادى من ضبط كارم ع أ 35 سنة نجار كوتسيكا ومقيم بدائرة القسم، بالإشتراك مع كلا من محمد إ ع 30 سنة صاحب ورشة نجارة بدائرة حلوان، ورجب س س 42 سنة عامل لقيامهم بخطف رائد ح ح 27 سنة ممرض لخلافات مالية بين الأول والمجنى عليه .

وبإعداد الأكمنة اللازمة و الإجراءات تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية و مدير أمن القاهرة و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة وبقيادة رئيس مباحث قسم المعادى تمكن ضبطهم وباستهدافهم عثر على المجنى عليه بورشة المتهم الثانى .

وبسؤال المجنى عليه أثناء التحقيق اتهمهم باحتجازه دون وجه حق بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المتهم الأول .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق معهم .