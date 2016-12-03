العاملون بالتأمين الصحي ببني سويف ينظمون وقفة احتجاجية لمساوتهم بالصحة

نظم العشرات من العاملين بمستشفي التامين الصحي فرع بني سويف اليوم السبت وقفة إحتجاجية أمام مبني المستشفي بعبد السلام عارف للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية مساواتهم بالعاملين بوزارة الصحة .

وكانت الوقفة بمشاركة العديد من العاملين بكافة الأطياف ” أطباء، صيادلة ، إداريين وفنيين وعاوني خدمة ” للتنديد بمساواتهم بالعاملين بوزارة الصحة ورفعو لافتات مدون عليها عبارات ” الكادر مطلبنا ،لا لكسب العمل ، أين العلاوة الدورية واحد إتنين رئيس الهيئة فين “.

ومن جانبها حاولت مدير عام المستشفي بإحتواء الموقف وطالبت المحتجين برفع مذكرة رسمية بمطالبهم لرئيس الهيئة .