بالصور.. محافظ بني سويف يكرم أبطال الأوليمباد والبارالمبية باليوم العالمي للمعاق

كرًم المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي الأبطال الرياضيين من أبناء بني سويف الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الدولية والأولمبياد والبارالمبية فضلاً عن تكريم الرياضيين المحليين الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات والألعاب التي أقيمت على مستوى الجمهورية والبطولات الداخلية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاق .

وفي كلمته أكًد المحافظ على اهتمام المحافظة بدعم الرياضة والرياضيين ببني سويف، متمنيا أن يتعاون الجميع للنهوض بالمستوى الرياضي بالمحافظة لتحقيق المزيد من البطولات في مختلف الألعاب والبطولات الرياضة، ومشيدا بالإنجازات التي حققها الأبطال من ذوي القدرات الخاصة من أبناء بني سويف الذين شاركوا في الدورة البارالمبية بريو دجانيروا بالبرازيل وبرهنوا خلالها أن الإعاقة لا تمثل عائقًا أمام تحقيق الإنجاز بل دافعا قويا وحافزا للتميز والتحدي ،وقدموا القدوة والمثل في القدرة على تجاوز الصعاب وتحقيق الأهداف المنشودة ، ليكونوا بحق ” أصحاب قدرات خاصة” .

وكرًم المحافظ الأبطال من أبناء بني سويف الحاصلين على ميداليات في بطولات أوليمبية وعالمية وقارية وهم : اللاعب عبدالنبي حسن أحمد ” طائرة جلوس معاقين” الحاصل على برونزية أوليمبياد البرازيل “ريو 2016″ والمركز الأول على مستوى افريقيا ،،اللاعب “محمود زين العابدين محمد”سابع العالم في العاب القوى”رمح معاقين” بالبرازيل ،،واللاعب “أحمد محمد عبدالعزيز” رفع أثقال والحاصل على المركز الثالث في بطولة العالم بأمريكا وشارك في أوليمبياد البرازيل ، حيث أهداهم المحافظ شهادات تقدير ودرع المحافظة تكريما لهم .

وعلى المستوى المحلى تم تكريم فرق: السلة بنات كرسي متحرك “مركز أول دوري ممتاز،، فريق الطائرة جلوس رجال معاقين “مركز أول كأس مصر” ،،وفريق خماسي قدم معاقين رجال “مركز أول كأس مصر”،وفريق ألعاب قوي معاقين ” مركز أول دوري وكأس وبطولة الجمهورية ” ،، وفريق كرة سلة كرسي متحرك رجال معاقين ” مركز ثاني كأس مصر” ،، وفريق السلة إعاقة ذهنية رجال ” مركز ثاني كأس مصر”،، وفريق ألعاب قوي معاقين ” مركز ثاني دوري وكأس وبطولة الجمهورية “، وفريق ألعاب قوي معاقين ” مركز ثالث دوري وكأس وبطولة الجمهورية،، و”فريق ألعاب قوي معاقين ” مركز رابع دوري وكأس وبطولة الجمهورية ” .

كما تضمن التكريم : فريق الدراجات الحاصل على المركز الثالث افريقيا والأول عربيا ، بالإضافة إلى تكريم اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى والثانية والثالثة في بطولات جمهورية ودولية ” داخلية” في جميع الألعاب ، بجانب تكريم عدد من الاجهزة الفنية والإدارية لهذه الفرق والألعاب ، وشاهد مباراة شرفية لذوي الاحتياجات الخاصة لعبة في الكرة الطائرة “جلوس ” ، حيث وزع المحافظ شهادات التقدير على المكرمين .

حضر التكريم النواب ” بدوي النويشي ، علي بدر، محمد كساب ” أعضاء مجلس النوًاب واللواء يسري خضر السكرتير العام ، “أحمد سرور” مدير عام الشباب والرياضة، ” أحمد دسوقي ” رئيس المدينة ،”سيد سعد ” مسؤول لجنة الإعاقة بالمحافظة وعدد من التنفيذيين والإعلاميين وأسر الأبطال المكرمين .