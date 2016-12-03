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نيابة بني سويف تقرر حبس صاحب قضية خلط السكر بالملح وإحالته لمحاكمة عاجلة‎

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نيابة بني سويف تقرر حبس صاحب قضية خلط السكر بالملح وإحالته لمحاكمة عاجلة‎ نيابة بني سويف تقرر حبس صاحب قضية خلط السكر بالملح وإحالته لمحاكمة عاجلة‎

أصدرت نيابة مركز الفشن جنوب بني سويف بإشراف المستشار عماد علي المحامي العام الأول قراراً بحبس صاحب مصنع لتعبئة السكر لصالح الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وبدالو 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإحالتة لمحاكمة عاجلة في جلسة للنظر للقضية لقيامة بخلط كميات كبيرة من السكر بملح الطعام لتحقيق أرباح طائلة بدون وجة حق .

وكانت حملة من مديرية التموين ببني سويف بالتعاون مع مباحث التموين وقسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة تمكنت من ضبط مصنع لتعبئة السكر بمركز الفشن جنوب المحافظة وبداخلة 23 ،660 طن سكر مخلوط بملح الطعام .

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