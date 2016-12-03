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أول تعليق لـ«راموس» بعد هدفه في برشلونة

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أول تعليق لـ«راموس» بعد هدفه في برشلونة أول تعليق لـ«راموس» بعد هدفه في برشلونة

نشر موقع “ديفنسا سنترال” تصريحات “راموس” والتي عبر من خلالها عن هدفه القاتل اليوم، في شباك برشلونة، في الدقائق الأخيرة ومساعدته للفريق على خطف نقطة من البارسا بفضل هذا الهدف الرائع.

وقال راموس، في تصريحاته اليوم: هدف عظيم بالطبع حافظ علي فارق الستة نقاط مع برشلونة، مضيفًا: الريال قدم اليوم أداء رجولي جدًا، أعتقد أننا لدينا ميزة جيدة بفرق ستة نقاط عن برشلونة، لا يزال هناك الكثير من المباريات حتي نهاية الدوري.

وتابع راموس: الفريق اليوم قدم أداء جيد ولكن افتقرنا للفعالية علي المرمي، النتيجة لم تكن عادلة ولكننا نجحنا في خطف التعادل لنحافظ علي الفارق مع برشلونة.

واختتم كلامه قائلا: علينا الاعتماد علي أنفسنا دون النظر لنتائج الآخرين، علينا الآن أن نفكر في دوري أبطال اوروبا بالمباراة القادمة.

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