مصادر رسمية : "تؤكد" بالأرقام "زيادة" 30% في" أسعار" السكر والأرز والزيت واللبن ...

سمر العشري

منذ أيام قليلة أصدر السيسي قراراً جمهورياً بزيادة التعريفة الجمركية بنسب تراوحت بين 40 ، 60% على ما يقرب من 400 سلعه ، كان أهمها " الموز والبرتقال والكمثرى والمشمش والافوكادو والخوخ والكرز وبعض الصناعات الغذائية مثل البسكويت والغسالات والبوتاجازات والثلاجات والمنتجات الجلدية والاحذية الى والسجاد وأغطية الارضيات والرخام والجرانيت والاحجار و سترات النجاة والكمامات وملابس الوقاية المهنية والخوص والمنظفات الصناعية ،…." ، وغيرها من السلع التي وصل عددها إلى 400 سلعه .

وقبل هذا القرار اتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية شاقة وقاسية على المواطنين نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولتخفيف عجز الموازنة التي وصلت إلى أرقام قياسية، وتعدت الـ 300 مليار جنيه، مع توقعات بزيادة هذه الأرقام نظراً لحالة الاضطراب الشديد في سعر الدولار في البنوك الرسمية وتخطيه لحاجز الـ18 جنيه .

واليوم أكدت مصادر رسمية بحسب جريدة أخبار اليوم القومية، أن أسعار الزيوت والألبان والأرز والسكر وغيرها زادت بنسبة 30%، ووصل سعر "كيلو السكر إلى 13 جنيه والأرز 9 جنيه والسمن 15 جنيه وزيت عباد الشمس 16 جنيه، وزيت الذرة 18 جنيه، والألبان 11 جنيه للكيلو المعبأ، و8.50 جنيه للسائب " .

شبكةعيونالإخبارية

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