أبرزها “سينما سبورت” و”يورو شو” و”مجلات الأندية”..8 برامج جديدة على ON SPORT

كتبت- إنجي لطفي

حصلت وكالة ONA، على تفاصيل الخريطة البرامجية الجديدة لقناة ON SPORT، على مدار عام 2017، حيث تشمل الخريطة على:

> (1) “القاهرة أبوظبي” في إطار البرتوكول الموقع من ONsport و تلفزيون أبو ظبي، يبدأ عرض برنامج ” القاهرة أبو ظبي” على القناتين، ويقدمه الإعلامي يعقوب السعدي، يذاع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

برنامج ” القاهرة أبو ظبي” أسبوعي، إنتاج مشترك مع قنوات أبوظبي الرياضية، يقدم متابعة إخبارية مختلفة لأبرز أحداث الكرة المصرية، من خلال تقارير مصورة، ولقاء مع مسؤولين وخبراءويقدم البرنامج رؤية مختلفة تعتمد على التقارير الميدانية من خلال إنتاج عالي الجودة.

(2) برنامج “رياضة الصباح”، من تقديم أميرة جمال وميرهان عمرو وأمل صالح، وتدور فكرته حول برنامج رياضي اجتماعي خفيف، يهتم بموضوعات التغذية والصحة العامة واللياقة البدنية وأزياء رياضية، والطب الرياضي وإصابات الملاعب وكل ما يخص الأسرة من الناحية الرياضية.

ويقدم البرنامج محتوى رياضي مختلف من خلال موضوعات خفيفة ومنوعة من الشارع المصري ومن بيوت المشاهير والنجوم يستضيفهم هم وعائلاتهم ويتفاعل مع الجماهير من خلال مقاطع مصورة ترسل وتنشر على حسابات البرنامج المختلفة، يذاع البرنامج في تمام الساعة العاشرة صباحًا من السبث إلى الخميس أسبوعيًا.

(3) وإلى برنامج “سينما سبورت”، من تقديم نتالي مامو، ويقدم البرنامج أسبوعيًا أبرز أفلام السينما العالمية التي تناولت موضوعات رياضية أو قصة حياة رياضي أو حكاية مبنية على أمر له علاقة بالرياضة، ويستضيف البرنامج ضيفين أحدهما يمثل اللعبة محور الفيلم سواء أكان لاعب أو مدرب أو حكم أو صحفي أو إداري أما الضيف الآخر فهو مختص بالسينما ويتناول الجانب الفني في الفيلم وابرز ما جاء به، من الجانب الفني والرياضي والإنساني، قبل عرض الفيلم وبعد نهايته، ويذاع البرنامج كل خميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

(4) أما برنامج “يورو شو”، من تقديم تامر صقر ومحمد المحمودي، ويتناول البرنامج الأسبوع الكروي بالملاعب الأوروبية معتمدًا على تبثه وكالات الفيديو وقناة تشلسي طوال الأسبوع، يذاع البرنامج كل جمعة.

كما أن البرتوكول الموقع مع شركة أبوظبي للإعلام يتيح لنا الحصول على ملخصات تصفيات أوروبا وأميركا الشمالية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018، وستكون أون سبورت القناة الوحيدة التي ستتاح لها فرصة عرض الملخصات من خلال البرنامج الذي يستضيف متخصصين في الرياضة العالمية، ويتيح البرنامج الفرصة للمشاهدين بالتفاعل وطرح الأسئلة على الضيف والتعليق عما يطرح بالحلقة.

(5) برنامج “عالم التنس”، وهو مجلة أسبوعية تقدم تغطية شاملة لأهم وأبرز بطولات التنس في العالم، ومنها البطولات الأربع الكبرى، والماسترز، على مدار الأسبوع في 30 دقيقة، ويعاد بث البرنامج أكثر من مرة على مدار الأسبوع.

(6) وبرنامج “سلة العالم”، مجلة أسبوعية تقدم تغطية شاملة لأهم وأبرز بطولات كرة السلة في العالم، ومنها الدوري الأميركي للمحترفين NBA، على مدار الأسبوع في 30 دقيقة، ويعاد بث البرنامج أكثر من مرة على مدار الأسبوع.

(7) وبرنامج “حياة النجوم”، وهو برنامج يقدم أسرار وحكايات خاصة تكشف لأول مرة في حياة نجوم الرياضة في كل اللعبات، منذ أيام الطفولة وحتى منصات التتويج.

(8) وبرنامج “مجلات الأندية”، حيث تقدم القناة خدمة أسبوعية خاصة من خلال مجلات لأبرز وأهم المباريات على مدار 7 أيام، ملخصات للمباريات ومقابلات وكواليس مدة كل منها 75 دقيقة. وتقدم القناة مجلة خاصة بأندية يوفنتوس وبايرن ميونيخ وروما ومانشستر سيتي ولاتسيو، مدة كل منها 75 دقيقة وتعرض كل منها أكثر من مرة على مدار الأسبوع.

وفي سياق متصل، مع اقتراب تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2017، ستقدم قناة ON SPORT على مدار 8 أشهر، ملخصات للمباريات مع تحليل وافٍ للمباريات مع كل جولة، من خلال متخصصين وخبراء متابعين للكرة الأوروبية.

كما حصلت ON Sport على الحقوق الحصرية لمباريات مصر والكونجو في 2 أكتوبر 2017، كما تنفرد القناة بالحقوق الحصرية لكواليس معسكرات منتخب مصر سواء قبل المباريات الودية أو في بطولة أمم إفريقيا القادمة بالجابون يناير 2017 وكذلك قبل تصفيات كأس العالم المقبلة، تنفرد باللقاء، وتقدم الكواليس حصريًا على شاشتها طوال فترة استعداد المنتخب الوطني.