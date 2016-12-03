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الداخلية المغربية: القبض على شخص يشتبه في صلته بـ«داعش»

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الداخلية المغربية: القبض على شخص يشتبه في صلته بـ«داعش» الداخلية المغربية: القبض على شخص يشتبه في صلته بـ«داعش»

وزارة الداخلية المغربية

قالت وزارة الداخلية اليوم السبت إن السلطات المغربية ألقت القبض على رجل يشتبه بأنه متشدد متهم بأنه عمل حلقة وصل بين قادة تنظيم داعش وخلية فككتها السلطات الفرنسية الشهر الماضي.

وبحسب رويترز قالت فرنسا الشهر الماضي إنها أحبطت هجوما محتملا بعد اعتقال سبعة أشخاص بعضهم كانوا في صفوف داعش في سوريا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان “‏في إطار هذه المهمة.. التقى المعني بالأمر بمبعوثي التنظيم المذكور على مستوى الحدود التركية السورية حيث تلقى تعليمات من طرف قيادة هذا التنظيم الإرهابي بهدف إبلاغها إلى أحد العناصر الذين تم اعتقالهم داخل التراب الفرنسي.”

وأضاف البيان أن المشتبه به “كان من المقرر أن يتسلل إلى فرنسا عبر ألمانيا بواسطة جواز سفر مزور.”

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل لكن مصدرا أمنيا قال لرويترز إن المشتبه به مواطن مغربي يعيش في إسبانيا.

وأضاف المصدر الأمني الذي طلب عدم نشر إسمه أن المشتبه به عندما علم باعتقال المجموعة في فرنسا جاء إلى المغرب من تركيا وألقي القبض عليه في المطار عندما هبطت طائرته.

 

 

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