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القاهرة أبوظبي”..أول برنامج مشترك بين ONsport وأبو ظبي

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القاهرة أبوظبي”..أول برنامج مشترك بين ONsport وأبو ظبي القاهرة أبوظبي”..أول برنامج مشترك بين ONsport وأبو ظبي

كتبت- إنجي لطفي

في إطار البرتوكول الموقع من ONsport و تلفزيون أبو ظبي، يبدأ عرض برنامج ” القاهرة أبو ظبي” على القناتين، ويقدمه الإعلامي يعقوب السعدي، يذاع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

برنامج ” القاهرة أبو ظبي” أسبوعي، إنتاج مشترك مع قنوات أبوظبي الرياضية، يقدم متابعة إخبارية مختلفة لأبرز أحداث الكرة المصرية، من خلال تقارير مصورة، ولقاء مع مسؤولين وخبراءويقدم البرنامج رؤية مختلفة تعتمد على التقارير الميدانية من خلال إنتاج عالي الجودة.

يأتي هذا البرنامج في إطار برتوكول التعاون المشترك بين شبكتي قنواتONsport و تلفزيون أبو ظبي، في مجال التعاون والتبادل في الإعلام العربي، ويتضمن العديد من الجوانب في مقدمتها التبادل البرامجي والإخباري والإنتاج المشترك وشراء الحقوق الحصرية وإقامة الفعاليات بالإضافة إلى تبادل الخبرات الإعلامية والإنتاجية.

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