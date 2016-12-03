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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالزاوية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالزاوية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالزاوية

كتب: أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة من تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط تشكيل عصابى مكون من صابر ف ك 32 سنة عاطل مقيم بدائرة الظاهر ،وسابق اتهامه فى 54 قضية أخرهم سرقة وسائل نقل بالأميرية ومطلوب فى تنفيذ فى 5 أحكام حبس جنائى ،وفتحى ج ع 40 سنة عاطل ومقيم بالخصوص وسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم خطف بالدقى ،ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جنائى ،وشقيقته سهام ج ع 43 سنة ربة منزل ومقيمة بالخصوص وسابق اتهامها فى 32 قضية سرقات متنوعة بالسلام ثان ومطلوبة فى تنفيذ 7 أحكام حبس جنائى .

لقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه فى ارتكاب السرقات من داخل السيارات بأسلوبى التتبع وكسر الزجاج ،وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث .

وبإعداد الأكمنة و الإجراءات تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية و مدير أمن القاهرة و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة وبقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبطهم حال استقلالهم سيارة مقيدة باسم مروة ج ع ملك لزوجة الأول .

وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بتكوينهم تشكيلا تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوب التتبع وكسر الزجاج وأنهم وراء ارتكاب الحوادث التاليه :-

سرقة مبلغ مالى 185 ألف جنيه من داخل سيارة وليد ع 42 سنة محامى ومقيم بدائرة المقطم .

سرقة مبلغ مالى 90 ألف جنيه من داخل سيارة محمد ح م 64 سنة مهندس زراعى ومقيم بدائرة المقطم .

سرقة مبلغ مالى 180 ألف جنيه من داخل سيارة حسن ح ي 47 سنة مهندس معمارى ومقيم بدائرة المقطم.

سرقة مبلغ مالى 740 ألف جنيه من داخل سيارة محمود س س 32 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية ومقيم بالقليوبية .

سرقة مبلغ مالى 25 ألف جنيه من داخل سيارة أيمن م أ 42 سنة مهندس ومقيم بدائرة عين شمس .

سرقة مبلغ مالى 160 ألف جنيه من داخل سيارة أشرف م ع 48 سنة مهندس معماري ومقيم بـ 6 أكتوبر .

سرقة مبلغ مالى 20 ألف جنيه من داخل سيارة محمد ر ح 50 سنة سائق ومقيم بدائرة إمبابة .

سرقة مبلغ مالى 20 ألف جنيه من داخل سيارة محمد س أ 59 سنة بالمعاش ومقيم بدائرة 6 أكتوبر .

تم بإرشاد الأول ضبط مبلغ مالى 185 ألف جنيه بمسكنه ، وسيارة ملكه ،وضبط بإرشاد الثالثة سيارة ” ملكها ” واعترفوا بأن المبلغ المالي والسيارتان المضبوطتان من متحصلات حوادثهم وإنفاقهم باقي المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ،وتولت النيابة العامة التحقيق .

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