هيئة تنشيط السياحة تنظم جولة لطلاب دمياط بالميناء والأماكن الأثرية

دمياط - عبده عبد البارى

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق مع هيئة ميناء دمياط ومديرية الأوقاف وإشراف توجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم، جولة ميدانية لعدد من طلاب مدارس المحافظة، حيث شملت الجولة زيارة مسجد المعينى الأثرى بمدينة دمياط لمشاهدة المسجد والتعرف على الجانب التاريخى له.

كما قام الطلاب بزيارة ميناء دمياط البحرى حيث قاموا بالتجول داخل الميناء للتعرف على الدور الحيوى، والمهم الذى يؤديه الميناء فى تنمية الاقتصاد القومى والتعرف على المشروعات القائمة به، وكذلك المشروعات الجارى العمل فيها.

يأتى ذلك فى إطار ما تقوم به الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط لتعريف شباب المحافظة بمعالم المكان الذى يعيشون فيه وتنمية روح الانتماء لديهم.