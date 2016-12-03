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"اليوم السابع" ينشر صورة قرار إحالة قاضى الحشيش لـ"جنايات السويس"

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"اليوم السابع" ينشر صورة قرار إحالة قاضى الحشيش لـ"جنايات السويس" "اليوم السابع" ينشر صورة قرار إحالة قاضى الحشيش لـ"جنايات السويس"

>السويس - سيد نون

حصل "اليوم السابع" على صورة من قرار إحالة القاضى طارق محمد زكى، 35 سنة، إلى محكمة الجنايات بالسويس، فى القضية 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين بالسويس، وإحالة صديقة القاضى وسائقه إلى الجنايات أيضًا، وهما: يوستينا مجدى عبد المجيد مصطفى، 20 سنة، طالبة، وإسلام مصطفى عبد الهادى، 23 سنة.

ونص قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، الصادر من النيابة العامة بالسويس، على أن المتهمين الثلاثة ألّفوا بينهم تشكيلاً عصابيًّا، الغرض منه الاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" داخل البلاد.

وأكد قرار الإحالة، قيام المتهمين بنقل الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كون المتهم الأول "القاضى المتهم"، استغل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقا للدستور والقانون.

وأشار القرار، إلى أن المتهمين حازوا الحشيش بغرض التعاطى أيضًا، كما حازوا مخدر "الترامادول" بغرض التعاطى، وأن القاضى المتهم قام بحيازة ذخائر عيار "39 ملليمترًا"، والتى تُستخدم فى أسلحة لا يجوز حيازتها للأشخاص.

 

 

 


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