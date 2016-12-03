معتز الدمرداش: "ماما نونة" كويسة وسعيدة باهتمام الناس

كتب إبراهيم حسان

أكد الإعلامى معتز الدمرداش، أن الحالة الصحية لوالدته الفنانة القديرة كريمة مختار، مستقرة وهى الآن بخير، قائلا "ماما نونة كويسة وزى الفل، ولكن هى مريضة شوية وبتتعالج وعلينا إننا ندعيلها إن ربنا يشفيها وإنه يحصل تطور إيجابى بحالتها، وهى سعيدة باهتمام الناس بيها".

واستنكر معتز الدمرداش ببرنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، ظهور شائعات حول حالة والدته الصحية على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا، مطالبا بوضع الأمور فى نصابها الصحيح وأن تستقى الأخبار من مصادرها الصحيحة، كاشفا أن الفنانة القديرة دخلت المستشفى الفترة السابقة لإجراء عملية جراحية فى المعدة ولكن خرجت وهى الآن فى منزلها وتخضع للإشراف الطبى والعلاج من قبل أولادها الذين يمكثون معها طوال الـ24 ساعة يوميًا.

وقال معتز الدمرداش: "ماما كريمة زى أى حد فى الدنيا، مريضة، بس بتتعالج وبتتحسن، وأنا قررت أن أقطع الشك باليقين فى المبالغة فى هذا الأمر" مشيرا إلى أن بعض المواقع ربما يكون لديها اتجاه فى الترويج الكاذب لحالة والدته الصحية، للحصول على "ترافيك".