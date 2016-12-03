بعد مشاركتها في “فوق مستوى الشبهات”.. الطفلة هولي مع محمد رياض في رمضان 2017

كتبت – إ نجي لطفي

تشارك الطفلة هولي والتي اشتهرت بتجسيد مرحلة الطفولة للفنانة يسرا في مسلسل “فوق مستوى الشبهات”، في مسلسل “ذئاب في الوادي” والمقرر عرضه رمضان المقبل.

وتجسد هولي دور الطفلة ضحية التفكك الأسري و الخلافات المستمرة بين والديها ويجسدهما الفنان محمد رياض و الفنانه وفاء صادق و فاء صادق، والتى تنتهى بالأسرة نهاية مؤسفة و ذلك ضمن أحداث المسلسل الجديد “ذئاب في الوادى ” للمخرج عصام شعبان .

مسلسل” ذئاب في الوادى” قصة و سيناريو و حوار مدحت عبد القادر ، بطولة نيرمين الفقى، منذر ريحانه، محمد رياض، وفاء صادق، ميس حمدان، سميرة صدقى، ومن إخراج عصام شعبان والذى يبدأ معاينة أماكن تصويره فى مصر و الصعيد خلال الأيام المقبلة.

> وكانت الطفلة هولي شاركت خلال رمضان الماضي في مسلسلي “فوق مستوى الشبهات” للفنانه يسرا و”كلمة سر” للفنانة لطيفة.