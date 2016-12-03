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الجيش السوري يسيطر على حي «الجزماتي» شرق حلب

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الجيش السوري يسيطر على حي «الجزماتي» شرق حلب الجيش السوري يسيطر على حي «الجزماتي» شرق حلب

الجيش السوري – أرشيفية

أفاد ناشطون سوريون اليوم السبت بأن الجيش السوري تمكن من فرض سيطرته على حي “الجزماتي” شرق مدينة حلب.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الناشطين قولهم، إن” الجيش السوري عزز مكاسبه بشرق حلب بعد فرض سيطرته على حي” طارق” المجاور لمدينة الباب لتبلغ المساحة الإجمالية الخاضعة لسيطرة الجيش بشرق حلب 60% “.

وفي غرب حلب الخاضع للحكومة السورية.. قال شهود عيان ، إنهم شاهدوا 7 أعمدة دخان على الأقل تتصاعد من المناطق الخاضعة للمسلحين صباح اليوم إضافة إلى تحليق طائرات النظام بالمنطقة.

يشار إلى أن الجيش سيطر – الأسبوع الماضي – على المزيد من الأراضي في الطرف الشرقي من حلب التي كانت في السابق خاضعة للفصائل المسلحة، في حملة شرسة تهدد بهزيمة كبيرة للمسلحين هناك.

أ ش أ

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