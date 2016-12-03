مني مينا ترفض الافصاح عن اسم الطبيب في قضية استخدام “السرنجة”

رفضت الدكتورة.مني.مينا وكيل نقابة الأطباء خلال التحقيقات التي أجرتها معها نيابة.استئناف القاهرة الإفصاح عن الطبيب الذي أرسل لها رساله عن صدور قرارات من إدارة مستشفى سوهاج باستخدام.الأدوات الطبية أكثر من مرة لوجود نقص بها

واكتفت الدكتورة.مني.مينا بتقديم.صورة من رسالة الدكتور من على جهاز الواتس آب بعد أن أخفت اسمه وشكله وذلك حفاظا عليه وكذلك لأن الأمر امانه خاصة في مثل منصبها.

وأصدرت نيابة الإستئناف قرارها قبل قليل بإخلاء سبيل الدكتورة منى مينا بكفالة 1000 جنيه لإتهامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة تسعي لإشاعة الفوضي على خلفية تصريحاتها بشأن السرنجة.