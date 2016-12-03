ضبط تشكيل عصابى متهم بسرقة سيارة وهاتف محمول بالإكراه بالزيتون

كتب: أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة عن تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط سارة ن م 30 سنة ربة منزل ومقيمة بمصر الجديدة ،سابق اتهامها فى قضية آداب عامة بالدقهلية ،ومحكوم عليها بشهرين للتحريض على الفسق ببولاق أبوالعلا ،وزوجها أحمد ص ح 36 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان ،ومحكوم عليه فى قضية تحريض على الفسق ببولاق أبو العلا بشهرين ،وسلامة س س 31 عاما مقيم بدائرة الحدائق و محكوم عليه فى قضية أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء بسنة ،لقيامهم بتهديد محمد ع أ 29 عاما مهندس معمارى ومقيم بالوايلى أثناء توجهه لسيارتة بشارع محطة الزيتون لمقابلة المتهمة الأولى حيث فوجئ بأحدهم قام بتهديده بسلاح نارى طبنجة و اجبروه على الترجل من السيارة .

و أثناء السير فى الإجراءات و إعداد الأكمنة تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية و مدير أمن القاهرة و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة وبقيادة رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبطهم حيث أضافت التحريات إلى وجود علاقة صداقة وسابقة معرفة بين المبلغ و كلا من الأولى و الثانى ،وبمواجهته أقر بأنه كان بصحبهم بمسكن والدة زوج الأولى للتوفيق و الصلح بينهم لوجود خلافات عائلية ،وعقب اصطحابهم بسيارتة لتوصيلهم لمحل إقامتهم فوجئ بقيام الثالث بتهديده بسلاح نارى والاستيلاء على السيارة وهاتفه المحمول على النحو المشار إليه .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية ،وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول بمسكن المتهمة الأولى وعثر على السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها أسفل مسكنها .

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بسرقتة بالإكراه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق معهم .