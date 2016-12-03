مشاجرات خلال مظاهرة ضد الإسلام في الدنمارك

أكدت الشرطة في الدنمارك أنه تم إلقاء القبض على 10 أشخاص على الأقل خلال المظاهرة المحدودة التي نظمت, اليوم السبت, وقامت بها حركة “نحو الحرية” بينما قامت الشرطة بالفصل بين المتظاهرين المعادين للإسلام وبعض من معارضي المظاهرة الذين أقاموا الحواجز وأشعلوا النيران لإيقاف المظاهرة في كوبنهاجن.

ونقلت قناة “إيه بي سي” الإخبارية عن المتحدث باسم الشرطة رازموس بيرنت سكوفسجارد قوله إنه تم القبض على عدد من المتظاهرين بسبب مهاجمتهم رجل شرطة إضافة إلى التخريب ورفض الانصياع للأوامر.

كانت الشرطة قد أحاطت بنحو 60 من مؤيدي “نحو الحرية” بالإضافة إلى معارضي المظاهرة حيث ردد المعارضون للمظاهرة “لا نازيين في شوارعنا”.

وخططت حركة “نحو الحرية” للتظاهر خلال منطقة يكثر بها المهاجرين لكن معارضي المظاهرة أجبروهم على تغيير طريقهم ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من المهاجرين.

وتعد حركة “نحو الحرية” هي بديل حركة “بيجيدا” التي تعود إلى الألمانية وتعني “الوطنيون الأوربيون ضد أسلمة الغرب.”

أ ش أ