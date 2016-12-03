حسام غالى يعود الثلاثاء لتدريبات الأهلي استعدادًا لسموحة

كتب رمضان حسن

يعود حسام غالى لاعب وسط الأهلى للمشاركة مع فريقه فى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لملاقاة سموحة الخميس ضمن مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدورى الممتاز.

حسام غالى يواصل برنامجه التأهيلى

وواصل غالى أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم السبت وذلك ضمن برنامجه العلاجى للتخلص من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية التى أبعدته عن آخر 4 مباريات للفريق الأحمر بالدورى حيث فضّل حسام البدرى المدير الفنى إراحته ورفض الدفع به خوفًا من تفاقم هذه الإصابة.

حسام غالى خارج حسابات الأهلى أمام المقاصة

وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أكد عدم لحاق حسام غالى بمواجهة المقاصة غدًا فى الجولة الـ13 على ملعب السلام، ثم يحصل الفريق الأحمر بعدها على راحة سلبية ليعود لاستئناف مرانه الثلاثاء بالتتش.

حسام غالى يقود شكوى لاعبى الأهلى ضد الشعلالى

واشتكى بعض لاعبى الأهلى من الأحمال الزائدة التى يفرضها عليهم التونسى أنيس الشعلالى مدرب الأحمال، وشهدت الأيام الماضية اعتراضًا من جانب بعض اللاعبين من هذه الأحمال التى تسببت فى إصابة أكثر من لاعب إصابة عضلية وهو ما عبّر عنه حسام غالى قائد الفريق، والذى تحدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى هذا الشأن ونقل له شكوى اللاعبين، وأكد قائد الأهلى لمدير الكرة أن هناك 7 لاعبين تعرضوا لإصابات عضلية نتيجة للأحمال الزائدة من الشعلانى.