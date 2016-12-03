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مصر تهزم إنجلترا وتسترد لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش

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مصر تهزم إنجلترا وتسترد لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش مصر تهزم إنجلترا وتسترد لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش

>كتب سليمان النقر

توج الوطنى لسيدات الاسكواش بلقب بطولة العالم للفرق والمقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس بعد تغلبه على نظيره الإنجليزى فى الدور النهائى للبطولة بنتيجة 2/1.

 

وخسرت نور الشربينى المصنفة الأولى عالميًا من الإنجليزية لورا ماسارو بنتيجة 1/3، فيما تغلبت نوران جوهر على الإنجليزى اليسون ووترز بنتيجة 3/0، كما فازت رنيم الوليلى على الإنجليزية سارة جان بيرى بنتيجة 3/0 .

 

واستعادت لقب بطولة العالم لفرق السيدات والغائب عنها منذ الفوز بها فى نسخة 2012 بعدما خطف المنتخب الإنجليزى اللقب فى نسخته الأخيرة عام 2014، ليحقق المنتخب الوطنى اللقب للمرة الثالثة فى تاريخه.

 

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