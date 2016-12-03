أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ننشر تفاصيل احتفال بروموميديا بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها

Google+ Print
ننشر تفاصيل احتفال بروموميديا بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها ننشر تفاصيل احتفال بروموميديا بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها

كتبت- إنجي لطفي

تحتفل اليوم شركة بروموميديا بمناسبة مرور عشرة سنوات على تأسيس الشركة ، والتى تعتبر من أقدم شركات تمثيل الوسائل الإعلانية فى ، يحضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة ورؤساء القنوات الفضائية ورؤساء تحرير العديد من الصحف ومقدمي برامج الفضائية ونجوم الفن والغناء وعدد كبير من نجوم الرياضة المصرية .

وتقدم الحفل الفنانة بشرى وسيلقى كلمة الافتتاح المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة لشركة بروموميديا وسيستعرض المهندس يحيى سامح المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة النجاحات التى حققتها الشركة فى الأعوام الماضية فى مجال تمثيل الوسائل الإعلانية من قنوات فضائية لجرائد ورقية ومواقع إلكترونية أو نجاحات فى مجال الإنتاج التليفزيوني والدرامي.

وكانت بروموميديا قد سبقت الحفلة بحملة دعائية منذ عدة أيام توجهت خلالها بالشكر لكل الكيانات التى عملت معها وكذلك الشركات العاملة في مجال الإنتاج الإعلاني والإعلامى لجهودها فى دفع وتطوير منظومة العمل بشكل عام وسيتخلل الحفل فقرات فنية ، كما ستعلن الشركة مفاجأة فى مجال سوق الإعلانات ، وستوضح الشركة لكل عملاءها خطة الشركة خلال العام القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه