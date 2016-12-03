ننشر تفاصيل احتفال بروموميديا بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها

كتبت- إنجي لطفي

تحتفل اليوم شركة بروموميديا بمناسبة مرور عشرة سنوات على تأسيس الشركة ، والتى تعتبر من أقدم شركات تمثيل الوسائل الإعلانية فى مصر، يحضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة ورؤساء القنوات الفضائية ورؤساء تحرير العديد من الصحف ومقدمي برامج الفضائية ونجوم الفن والغناء وعدد كبير من نجوم الرياضة المصرية .

وتقدم الحفل الفنانة بشرى وسيلقى كلمة الافتتاح المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة لشركة بروموميديا وسيستعرض المهندس يحيى سامح المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة النجاحات التى حققتها الشركة فى الأعوام الماضية فى مجال تمثيل الوسائل الإعلانية من قنوات فضائية لجرائد ورقية ومواقع إلكترونية أو نجاحات فى مجال الإنتاج التليفزيوني والدرامي.

وكانت بروموميديا قد سبقت الحفلة بحملة دعائية منذ عدة أيام توجهت خلالها بالشكر لكل الكيانات التى عملت معها وكذلك الشركات العاملة في مجال الإنتاج الإعلاني والإعلامى لجهودها فى دفع وتطوير منظومة العمل بشكل عام وسيتخلل الحفل فقرات فنية ، كما ستعلن الشركة مفاجأة فى مجال سوق الإعلانات ، وستوضح الشركة لكل عملاءها خطة الشركة خلال العام القادم.