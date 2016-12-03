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بالصور.. عروض تكتيكية لمجندى الداخلية لإحباط هجوم مسلح على إحدى الدوريات

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بالصور.. عروض تكتيكية لمجندى الداخلية لإحباط هجوم مسلح على إحدى الدوريات بالصور.. عروض تكتيكية لمجندى الداخلية لإحباط هجوم مسلح على إحدى الدوريات

>كتب محمود عبد الراضى

شهد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حفل انتهاء التدريب الأساسى للمجندين الملحقين حديثا بالإدارة، عقب حصولهم على جرعة تدريبية على أعلى مستوى من التدريب بمركز التدريب التابع للإدارة للدفع بهم للعمل فى مختلف جهات النقل والمواصلات.

حضر الحفل مساعدو وزير الداخلية لقطاعات التدريب وقوات الأمن، ومدير الإدارة العامة لشئون المجندين، وبعض قيادات وزارة الداخلية وقيادات وضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب بالضيوف والوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة، ثم قدم المجندون عروض "مشاة - كارتيه - اشتباك - رماية تكتيكية - عصا التونفا - بيان عملى بإحباط محاولة هجوم مسلح على احدى الدوريات الأمنية" مما أظهر كفاءة التدريب والروح القتالية لدى المجندين.

وألقى اللواء محمد يوسف، كلمة، أشاد خلالها بالمهارة التدريبية وأهمية الرسالة الأمنية، موجهاً الشكر لأسرة إدارة التدريب من قادة وضباط ومدربين وضباط صف ومجندين للجهد المبذول، مقدماً الشكر لقيادات الوزارة خاصة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لتقديم العون والمساهمة فى دعم العملية التدريبية.

وأكد مساعد وزير الداخلية، على ما يمثله هذا اليوم من إنجاز لمرحلة هامة لتأهيل المجندين وثقل مهارتهم التدريبية وقدرتهم على التصدى للظواهر الإجرامية وإكسابهم أحدث المهارات التدريبية، وتم تكريم بعض الضباط والأفراد والمجندين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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