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ضابط بسوهاج يتقمص دور سائق "توك توك" لملاحقة الهاربين المطلوبين لأحكام

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ضابط بسوهاج يتقمص دور سائق "توك توك" لملاحقة الهاربين المطلوبين لأحكام ضابط بسوهاج يتقمص دور سائق "توك توك" لملاحقة الهاربين المطلوبين لأحكام

>كتب محمود عبد الراضى

تمكن النقيب نجاح حامد رئيس نقطة شرطة شطورة بسوهاج، من القبض على 58 هاربًا من أحكام متنوعة، بينهم هارب من 26 حكم، من خلال حملات أمنية استمرت على مدار 3 أسابيع.

ودأب ضابط الشرطة على تقمص دور سائق "توك توك" لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية والقبض عليهم، خاصة الأحكام التى قاربت على الانتهاء.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وبإشراف اللواء أيمن الملاح حكمدار سوهاج، والعميد حسين فؤاد مأمور مركز شرطة طهطا والرائد أحمد المشنب رئيس المباحث.


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