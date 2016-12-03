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أستاذ مخ وأعصاب يقدم 6 طرق أساسية تؤدى للإصابة بالجلطة الدماغية

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أستاذ مخ وأعصاب يقدم 6 طرق أساسية تؤدى للإصابة بالجلطة الدماغية أستاذ مخ وأعصاب يقدم 6 طرق أساسية تؤدى للإصابة بالجلطة الدماغية

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور هانى عارف أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس، أن إحدى الدراسات بجامعة عين شمس أثبتت أن حوالى 40% من المصابين بالجطلة قد أصيبوا بجلطة سابقة.

وقال "عارف" إن هناك 6 أسباب رئيسية تؤدى للإصابة بالجلطة الدماغية وأهمها:

أولا: ارتفاع ضغط الدم.

ثانيا: ارتفاع سكرالدم.

ثالثا: عدم ممارسة الرياضة.

رابعا: السمنة.

خامسا: .

سادسا: عدم تناول الطعام الصحى.

وأكد أن نسبة الـ40% من المصريين الذى أصيبوا بجلطة قد أصيبوا بجلطة سابقة يعتبر كبير جدا، مقارنة بالدول الأخرى التى تصل فيها النسب إلى 25% فقط، وذلك نتيجة عدم الوعى الكافى سواء من المرضى، أو من بعض الأطباء، ولذا يجب الاهتمام ليس فقط بعلاج السكتة الدماغية، ولكن أيضا بالوقاية منها حتى لا تتكرر مرة أخرى، خاصة أن الإصابة الثانية أو الثالثة تكون الأسوأ، والتى قد تؤدى الى إعاقة كاملة للمريض.

وأضاف "عارف": من هنا تأتى أهمية تناول العلاج الوقائى لمنع تكرار السكتة الدماغية سواء من أدوية السيولة، أو مذيبات الجلطة، وعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب الجلطة. 


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مصر 365

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