الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في شبوة

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، مشروع توزيع السلال الغذائية بمحافظة شبوة اليمنية، في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات، للتخفيف من معاناة الأشقاء؛ ووفاء لقيمها وثوابتها الإنسانية الأصيلة، ومواصلة لجهودها الخيرية والإنسانية التي تنفذها لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.

وأكدت الهيئة أن المشروع جاء انطلاقا من الحرص الذي توليه دولة الإمارات على الأشقاء وتقديم يد العون والمساعدة لهم لاجتياز الأزمة التي يعيشونها جراء الحرب الذي أشعلها الانقلابيون، معربة عن أملها في أن تساعد المساعدات في التخفيف من معاناة الأهالي.

وشملت السلال الغذائية التي تم توزيعها مواد تموينية أساسية تمثل أهم احتياجات الأسرة.

وأوضح عبدالله المسافري ممثل الهيئة، أن تدشين المشروع يأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتخفيف معاناة المواطنين بكافة المجالات الخدمية والإنسانية، وسد الفجوة الغذائية بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة وتلبيةً لاحتياجات السكان من المواد الغذائية، نظراً لشحها في ظل عدم توافر السيولة المالية لشرائها لدى الأسر المتضررة.

وأكد حرص الهيئة على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر لتصل إلى كل المواطنين اليمنيين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

من جهتهم، عبر المستفيدون عن فرحتهم الغامرة بهذه اللفتة الإنسانية، مشيدين بدولة الإمارات حكومة وشعبا وجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء شبوة.