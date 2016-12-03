رئيس الوزراء يبحث ضوابط استيراد الدواجن المجمدة

ترأس اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمناقشة مسالة ضوابط استيراد الدواجن المجمدة وذلك بحضور كل من وزراء المالية، والتموين، وممثل التجارة والصناعة و رئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس الاتحاد.

استعرض الاجتماع كافة الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن فى مصر بما فى ذلك حجم الإنتاج الفعلي وتكلفة الإنتاج وإمكانية قيام المنتجين المحليين بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي بشكل يضمن استمرار توافر السلعة فى الأسواق وبالأسعار المناسبة كذلك ناقش الاجتماع سبل تسوية كافة المشاكل التي تعوق العملية الإنتاجية سواء فيما يتعلق بالخسائر التي يتكبدها صغار المنتجين نتيجة ارتفاع معدلات النفوق والتي تصل إلي 15% فى حين أن النسب العالمية لا تزيد عن 5% وكيفية توفير الاراضي الاضافية اللازمة لإقامة مشروعات المزارع التي تخدم صناعة الدواجن.

كما تناول الاجتماع ضمان توافر الدواجن فى الاسواق بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة غذائية رئيسية وضعاً فى الاعتبار تأثير ارتفاع سعر الصرف علي سعر هذه السلعة وتوافرها وذلك فى إطار البعد الاجتماعي الذى تحرص عليه الحكومة عند تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء علي المواطنين.

وقد تقرر خلال الاجتماع الذى عقد اليوم تكليف مجموعة عمل لرفع التوصيات المناسبة فى ضوء ما تم من اجتماعات خلال الايام القليلة الماضية والتي تضمنت الاجتماع مع اتحاد منتجي الدواجن وكذلك رئيس اتحاد الصناعات بهدف اتخاذ القرار المناسب فى القريب العاجل وفور الانتهاء من تقدير الموقف.