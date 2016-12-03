محافظ الوادي الجديد: حل مشكلات نقل أصول مشروعات المياه للشركة القابضة

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، إنه تم حل جميع العقبات الإدارية والمالية الخاصة بنقل أصول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.. مؤكدًا أن الشركة ستكون لها ميزانيتها الخاصة بها.

وقال عشماوي، في تصريح أدلى به اليوم السبت، إنه سيتم تعيين عاملين وفنيين جدد من أبناء المحافظة بالشركة، من خلال مسابقة سيتم الإعلان عنها قريبًا.. مضيفا أنه تم الاتفاق على أن يكون المقر الرئيسي بمدينة الخارجة، وأن تكون هناك فروع في كل مركز بكافة معداتها وطاقمها الفنية، كما تم حل مشكلة تخصيص مقرات للشركة في كل مركز.

جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد لا يوجد بها فرع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق آخر، أعلن المحافظ عن تدشين حملات مقاومة جماعية للذئاب والثعالب، اعتبارًا من غد الأحد، مع توفير كافة الإمكانات للحملة لإنجاحها.

طالب مدير عام الطب البيطري بالمحافظة الدكتور محمد بشير، رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بإزالة المنازل القديمة والمتهالكة بالقرى والمدن ونظافة الشوارع الداخلية من القمامة، بسبب انتشار الثعالب والذئاب بالمحافظة، خلال هذه الفترة، ما تسبب في تكرار هجماتها على المواطنين.

أ ش أ