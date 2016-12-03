النيابة تبدأ التحقيق مع متهمين بقتل صيدلى السلام

كتبت ندى سليم

بدأت نيابة شرق القاهرة، منذ قليل، برئاسة المستشار إسلام الجوهرى وإشراف المحامى العام الأول المستشار إبراهيم صالح ومشاركة المستشار أحمد عاصى وكيل نيابة الحوادث، التحقيق مع اثنين من المتهمين بقتل صيدلى فى مدينة السلام.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام برئاسة الرائد محمد السيسى من ضبط المتهمين "عبد الله.س" طالب و"محمد.ع" عامل، بعدما تبين من التحريات الأولية ارتكابهما الواقعة.

كان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغا، 28 نوفمبر الماضى، بالعثور على جثة "مينا مكرم نجيب" صيدلى داخل صيدليته وبها جرح طعنى غائر فى الرقبة من الجهة اليسرى، وآخر بالصدر من ذات الجهة.

اعترف المتهم الأول بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل الصيدلية، واتفقا على التخلص منه وسرقة ما بحوزته من مبالغ، وتوجها فى سبيل ذلك، فى اليوم السابق لارتكاب الواقعة للصيدلية للاستعلام منه عن مواعيد الإغلاق، وفى يوم الواقعة توجها للصيدلية واستغلا تواجد المجنى عليه بمفرده وهدوء المنطقة، وطلب الأول منه حقنة "مجموعة برد" والثانى "حقنة كيتوفان"، وأثناء انشغال المجنى عليه بإعطاء الحقنة للثانى داخل المعمل، قام بتكميم فمه وإسقاطه أرضًا، وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" مُحدثاً الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياته، واستوليا على مبلغ 12 ألف جنيه وهاتف محمول، وشاحن من داخل درج المكتب، ولاذا بالفرار.