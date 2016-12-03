يوم سياحي في "أندورا"

في أعالي جبال "البيرينيه" الشرقيّة بين فرنسا وإسبانيا، تقع إمارة "أندورا" المستقلّة، التي تشتهر بتلالها المناسبة للتزلّج، ومسارات المشي الوفيرة فيها وإطلالاتها الجبليّة الجذّابة. وهي تبعد ثلاث ساعات بالسيّارة من جنوبي "برشلونة" وشمالي "توتولوز"، وتستحقّ قضاء يومٍ في ربوعها، لزيارة معالم السياحة الآتية:

| "أندورا لا فيلا": عاصمة "أندورا" هي المنطقة الأكثر جذبًا للسائحين. ترتفع المدينة 1029 مترًا عن سطح البحر، وتعدّ واحدة من العواصم الأكثر ارتفاعًا في العالم. وفيها، يكتظّ الشارع الرئيس بمحلات بيع الهدايا التذكاريّة والحرف المحليّة، جنبًا إلى جنب مع المعارض والمقاهي والمطاعم. وتشمل الأماكن السياحية: "كاسا دي لا فيل"، الذي بني في 1580، وتشغله الحكومة اليوم، ومجمع "تيرموليديك كالديا" للـ"سبا" الأكبر في أوروبا، ببرجه الرائع المصنوع من الزجاج على شكل الهرم. وهو يضمّ في دواخله أكثر من 6.000 متر مربع من مناطق الترفيه، فضلًا عن توفر العديد من حمامات البخار والـ"جاكوزي" والحمّامات الهنديّة الرومانيّة.

| "فالنورد": في الجزء الشمالي من "أندورا"، تعدّ "فالنورد" واحدةً من وجهات الرياضات الشتوية الأكثر شعبيّةً في جبال البرانس، وتضمّ ثلاثة منتجعات للتزلّج على الجليد: "أركاليس" و"بال"، و"أرينسال"، وترتبط معظم المنحدرات ببعضها البعض عن طريق الـ"تيلفيريك". وتوفّر نشاطات عدّة، مثل: الطيران الشراعي وركوب الطائرات الحوّامة (الهليكوبتر) ودراجات التزلّج.

| "ليه اسكالدس": تبعد البلدة بضع دقائق بالسيارة من "أندورا لا فيلا"، وتتخذ اسمها من الينابيع الحارّة المنتشرة فيها، والحاوية الكبريت والنيتروجين بنسب عالية. وهناك، تراوح حرارة المياه بين 22 و66 درجة مئوية، وهي تُعرف بخصائصها الطبيّة. ومن المتاحف في "ليه اسكالدس": "فيلادومات" الذي يعرض أعمال النحات الكاتالوني جوسيب فيلادومات، على أنقاض القلعة القديمة "كابيلا سانت روما"، وجسر "ديل ايسكالاس" التاريخي المطلّ على مشاهد بانوراميّة للمدينة القديمة.