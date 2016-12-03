مقتل إرهابي حاول تفجير نفسه في عاصمة أذربيجان

أعلنت هيئة أمن الدولة في أذربيجان القضاء على إرهابي حاول تفجير نفسه قرب مركز تجاري في العاصمة باكو.

وذكر بيان للهيئة، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم “السبت”، أن” عناصرها كانوا ينفذون عملية قرب مركز “بينا” التجاري في باكو بهدف القبض على المدعو “أمين جامي” البالغ من العمر “38 عاما”، مشيرًا إلى أن الأخير أبدى مقاومته وحاول تفجير حزام ناسف كان بحوزته؛ لكن الفريق الأمني قام بتصفيته”.

وأوضح البيان، أن المواطن الأذربيجاني أدين عام 2007 بتورطه في تنظيم إرهابي، بزعامة “نايف عبد الكريم البدوي” من تابعية عربية؛ وفي العام الجاري خرج جامي من السجن بعد تنفيذ عقوبته، فارتبط مجددا بالمسلحين، وكان يشتبه بتورطه في التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية في أذربيجان.

أ ش أ