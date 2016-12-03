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ننشر نص التحقيقات مع منى مينا فى بلاغ “السرنجة”

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ننشر نص التحقيقات مع منى مينا فى بلاغ “السرنجة” ننشر نص التحقيقات مع منى مينا فى بلاغ “السرنجة”

منى مينا

قالت الدكتورة منى مينا، خلال التحقيقات التى اجرتها معها نيابة إستئناف القاهرة، إنها ليست مسئوله عما حدث في وسائل الإعلام من تحريف لتصريحاتها ووضعها فى غير سياقها والخاصة باستخدام السرنجة.

وأضافت منى مينا أنها تحدث، في مداخلتها مع الإعلامى جابر القرموطى، عن أزمات الدواء ونقص المحاليل وكيف أنه كان يجب التأنى فى قرار بتعويم الجنيه لأن ضرر بصناعة الدواء ولم يفيدها وأن هناك عجز فى كميات كبيرة من الأدوية فى السوق.

وأشارت منى مينا إلى أن حديثها جاء بناء على طلب استغاثة من أحد الأطباء حيث ارسل لها رساله على هاتفها يؤكد أن إدارة المستشفي أصدرت تعليمات للاطباء بإستخدام الأدوات الطبية أكثر من مرة لنفس المريض وأنها كانت تقصد جهاز المحاليل بأن يستخدم على مدار 24 ساعه وأنها عندم تحدث عن السرنجات لم تقصد استخدامها على أكثر من شخص ولكن فى الحالات القصوي يمكن استخدام السرنجه لنفس المريض وأنه لو تم استخدام السرنجه على أكثر من شخص تلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت منى مينا أن هناك خصومة بينه وواضحه بين نقاب الأطباء ووزير الصحة وأن الوزارة تتصيد لها الأخطاء نظرا لمطالبات النقابة المستمرة للوزارة بتلبية الأدوية والحفاظ على حقوق الأطباء.

وأصدرت نيابة الإستئناف قرارها قبل قليل بإخلاء سبيل الدكتورة منى مينا بكفالة 1000 جنيه لإتهامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة تسعي لإشاعة الفوضي على خلفية تصريحاتها بشأن السرنجة.

 

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