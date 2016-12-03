ضبط المتهمين بقتل صيدلي طعنًا وسرقته بمدينة السلام

أحمد أبوالحسن

كشفت مديرية أمن القاهرة غموض مقتل صيدلى وجده الأهالي مقتول طعنًا داخل صيدليته بمدينة السلام، بعد أن ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين.

وكانت مديرية الأمن قد تلقت بلاغا بالعثور على صيدلى داخل صيدليته وبرقبته طعن من الجهة اليسرى وآخر بالصدر من ذات الجهة وعند تم وضع خطة البحث بإشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية و مدير أمن القاهرة وبناء على تعليماته تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة بمشاركة اللواء أحمد الألفى و العميد نبيل سليم و أفضل ضباط البحث الجنائى لسرعة تعقب وضبط مرتكبى الجريمة ، تم ضبط المتهمين المتورطين بقتل الصيدلى وسرقة 15 ألف جنية ،وهاتفين محمول أحداهما خاص بالقتيل و الآخر خاص بالصيدلية .

دلت التحريات أن وراء آرتكاب الواقعة كلا من عبدالله س إ 21 سنة طالب ،و محمد ع م 19 سنة عامل ومقيمان بدائرة السلام وبإعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة السلام بقيادة الرائد محمد السيسى رئيس المباحث من ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابها مع الثانى وجاء هذا نظرًا لمرورهما بضائقة مالية ‘وعلمهما بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل الصيدلية فخططا لسرقتة وهو بمفرده وأثناء هدوء المنطقة دخلوا عليه وطلب الأول منه حقنة مجموعة برد و الثانى حقنة كيتوفان و أثناء إنشغال المجنى عليه بإعطاء الثانى الحقنة داخل المعمل ،قام بتكميم فمه و آسقاطه أرضًا و تعدى عليه بالسلاح الأبيض سكين محدثًا الإصابات المذكورة و التى أودت بحياته و أستوليا على مبلغ 12 ألف جنية وهاتفين محمول و شاحن من داخل درج المكتب ولاذا بالفرار .

وأضاف المتهم بتحصله على مبلغ 900 جنية ،بينما أحتفظ الثانى لنفسه على مبلغ 11,100 جنية والهاتف المحمول و قد تم بإرشادة على مكان مبلغ 470 جنية طرف صديقة كان مدين له بالمبلغ و أقر بأن الثانى يختبئ طرف صديقة بشبرا الخيمة بالقليوبية و أنهما فى سبيلهما للتوجه للأسكندرية .

وتم أستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر بحوزته على مبلغ 2000 جنية وهاتف المجنى عليه ،وبنطال عليه أثار دماء وبمواجهته اعترف بما جاء من اعترفات الأول ،و أن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نصيبه من إرتكاب الواقعة و أضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .