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الحكومة: تشكيل مجموعة عمل لوضع توصيات ضوابط استيراد الدواجن المجمدة

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الحكومة: تشكيل مجموعة عمل لوضع توصيات ضوابط استيراد الدواجن المجمدة الحكومة: تشكيل مجموعة عمل لوضع توصيات ضوابط استيراد الدواجن المجمدة

>كتبت هند مختار

ترأس اليوم السبت، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مسالة ضوابط استيراد الدواجن المجمدة، وذلك بحضور كل من وزراء المالية، والتموين، وممثل التجارة والصناعة، و رئيس اتحاد الصناعات، و نائب رئيس الاتحاد.

 

 

واستعرض الاجتماع كافة الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن فى ، بما فى ذلك حجم الإنتاج الفعلى وتكلفة الإنتاج وإمكانية قيام المنتجين المحليين بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى بشكل يضمن استمرار توافر السلعة فى الأسواق وبالأسعار المناسبة.

 

 

كما ناقش سبل تسوية كافة المشاكل التى تعوق العملية الإنتاجية سواء فيما يتعلق بالخسائر التى يتكبدها صغار المنتجين، نتيجة ارتفاع معدلات النفوق والتي تصل إلى 15% فى حين أن النسب العالمية لا تزيد عن 5% وكيفية توفير الاراضي الاضافية اللازمة لإقامة مشروعات المزارع التى تخدم صناعة الدواجن.

 

 

وتناول الاجتماع ضمان توافر الدواجن فى الأسواق بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة غذائية رئيسية، واضعاً فى الاعتبار تأثير ارتفاع سعر الصرف على سعر هذه السلعة وتوافرها، وذلك فى إطار البعد الاجتماعى الذى تحرص عليه عند تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادى وتخفيف الأعباء على المواطنين.

 

  

وتقرر تكليف مجموعة عمل لرفع التوصيات المناسبة فى ضوء ما تم من اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية والتى تضمنت الاجتماع مع اتحاد منتجى الدواجن، وكذلك رئيس اتحاد الصناعات بهدف اتخاذ القرار المناسب فى القريب العاجل وفور الانتهاء من تقديرالموقف.  

 


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