رئيس هيئة السكة الحديد يلتقى العاملين بورش أبو زعبل ويعد بتمليك مساكنهم

القليوبية - محمد قاسم

التقى اللواء مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع أهالى المدينة السكنية بورش أبو زعبل، اليوم السبت، وتم الإعلان عن الإجراءات التى سوف تتخذها الهيئة لتمليك المساكن للعاملين.

وقال اللواء المهندس مدحت شوشة إنه سيتم تشكيل مجلس أمناء وإنهاء مشكلة التمليك لشاغلى الوحدات فورًا، واستقبل الأهالى رئيس الهيئة بالتصفيق والزغاريد وهتفوا خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد "تحيا مصر تحيا مصر".

ومن جانبه قال النواب محمد مدينة ورضوان الزياتى وحسن عمر حسنين أعضاء مجلس النواب عن دائرة الخانكة والخصوص والعبور إن المشكلة انتهت وسيتم التمليك للأهالى قريبا.

وكانت منطقة ورش مساكن أبو زعبل قد شهدت أزمة مؤخراً جراء القرار رقم 4 لسنة 2016 الصادر من الدكتور جلال السعيد وزير النقل الذى تضمن إخلاء العاملين بورش أبو زعبل من السكن الإدارى الخاص بهم وتسليمه إلى جهة عملهم حال خروجهم على المعاش أو الوفاة، وهو ما أثار غضب سكان وأهالى المدينة السكنية، وعلى إثر ذلك القرار قرر الأهالى الاعتصام أمام مقر ورش السكة الحديد.