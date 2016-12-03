«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 490 مواطناً من مستحقي الدعم

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 490 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 290.400.000 مليون درهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج الثامن الذي ترأسه معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان بموقع مشروع مجمع بطين السمر السكني برأس الخيمة والذي جاء متزامناً مع موعد وضع حجر أساس المشروع من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة.

وأكد النعيمي على أن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني جاء ليترجم حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين في مناسبة عزيزة على دولة الإمارات العربية المتحدة وهي احتفالات الدولة باليوم الوطني الخامس والأربعين، وأضاف معالي رئيس مجلس الإدارة أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بإسكان المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال وحدات سكنية حديثة وعصرية ومجمعات سكنية متكاملة ومستدامة.

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