مديرية التضامن بالقليوبية: حل 71 جمعية أهلية بينها 41 تابعة للإخوان

القليوبية – أحمد عبد الهادى بكير وحسن عفيفى

أعلن محمد الشعار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، حل 71 جمعية أهلية بالقليوبية حلا نهائيا من بينها 41 جمعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تنفيذا لقرارات لجنة التحفظ على أموال الجماعة وإسناد إدارة 13 جمعية أخرى تابعة للتنظيم إلى لجنة متخصصة من الوزارة.

كما تقرر وقف نشاط 50 جمعية أهلية أخرى على مستوى المحافظة وعزل مجالس إدارات 4 جمعيات، وذلك وفقا لتقارير لجان المتابعة التى شكلتها مديرية التضامن الاجتماعى، وكشفت عن أن أغلب هذه الجمعيات مجرد لافتة فقط والبعض الآخر بلا أى انشطة تقريبا فضلا عن جمعيات أخرى ليس لها مقرات أصلا ولم تعقد أى جمعية عمومية منذ عامين تقريبا، فيما تم إنذار 16 جمعية أخرى على مستوى المحافظة بسبب توقف النشاط، وأوضح الشعار أن لدينا فى القليوبية نحو 2800 جمعية أهلية بمختلف أنواعها ومسمياتها وكلها سوف تخضع من الآن لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أقره البرلمان بشكل نهائى، حيث من المنتظر بدء تلقى طلبات الجمعيات لتوفيق الأوضاع بمديريات التضامن الاجتماعى فور نشر القانون فى الجريدة الرسمية وإقرار العمل به.

وأوضح أن أبرز التعديلات فى القانون الجديد هى إلغاء خضوع أعضاء مجلس الإدارة للكسب غير المشروع وإخضاعهم لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وكذا رفع رسوم تأسيس المؤسسة الأهلية إلى 50 ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، أن القانون سد الثغرات بشان التمويل الأجنبى للجمعيات بحيث يخضع للرقابة والمتابعة المباشرة من الوزارة. وأشار الشعار أن البرلمان وافق على تعديل المادة 16 من القانون بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى فى استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلى على اعتبار أنها مؤسسات لا تهدف للربح وإنما للخدمة العامة.