عاشور يدير اللقاء السادس للزمالك والثالث للداخلية.. الليلة

كتب- عادل عقل

اختارت لجنة الحكام الدولى السابق محمود عاشور لإدارة لقاء الزمالك والداخلية المقرر إقامتها مساء اليوم السبت باستاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة الـ13 من عمر الدورى الممتاز يعاون عاشور فى إدارة اللقاء الثنائى أحمد صلاح وهشام الدسوقى مساعدين ونادر زكى حكمًا رابعًا.

عاشور صاحب الـ40 عامًا -الذى سبق أن حصل على الشارة الدولية 2011- يدير الـ51 له بالدورى والثالثة له فى الموسم الحالى بعدما أبعدته الإصابة لأكثر من 45 يومًا وكان الظهور الأول له فى الجولة التاسعة فى المباراة التى جمعت بين طلائع الجيش والاتحاد وانتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف.

الدولى السابق يقود اللقاء السادس للزمالك والثالث للداخلية خلال مشواره التحكيمى بالدورى وكان آخر ظهور للدولى السابق فى لقاءات الأبيض أمام الأسيوطى الموسم قبل الماضى فى مايو 2015 وانتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين دون رد.

بينما كانت آخر المباريات إلى أدارها للداخلية أمام الأسيوطى الموسم قبل الماضى فى يوليو 2015 وانتهت بفوز الفريق الشرطى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أشهر الدولى السابق فى المباريات الـ50 السابقة التى أدارها بالدورى 135 بطاقة صفراء و10 حالات طرد واحتسب 29 ركلة جزاء .

الإصابة أبعدت عاشور دخول القائمة الدولية 2017 بعد إخفاق فى اختبارات اللياقة البدنية فى شهر أكتوبر الماضى وكان قد حصل على الشارة عام 2011 فى عهد لجنة الراحل محمد حسام الدين.