موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء: براءة رشيد محمد رشيد فى 3 قضايا بعد التصالح

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالتصالح، ووقف التدابير الاحترازية، فى 3 قضايا هى "قضايا الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة".. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.



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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالتصالح، ووقف التدابير الاحترازية، فى 3 قضايا هى "قضايا الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة".

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة، اليوم السبت، تجديد حبس الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادى فى تحالف دعم الإخوان، ومتهم آخر، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتحريض على العنف.

نشرت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية، مقالاً عن تعامل روسيا وتركيا مع قضية سوريا، موضحة أن الطيران الروسى الذي يساند القوات الحكومية السورية "مهد الطريق لانتصار الأسد السريع الممكن"، مؤكدة أن الكرملين "وبخ" الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عندما حاول إرسال قواته لسوريا.

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستتقدم بتعديلاتها على قانون تنظيم التظاهر السلمى إلى مجلس النواب عقب نشر حكم المحكمة الدستورية فى الجريدة الرسمية، وذلك لتنفيذ ما قضت به المحكمة بخصوص المادة 10.



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بدأت وزارة الصحة والسكان بكامل هيئاتها، تفعيل تعديلات ختان الإناث الذى يقضى باعتبار ختان الإناث جناية يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى سبع سنوات.



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وقع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأجرة على طريق "السويس - القاهرة" الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من كوبرى أبو غزالة وصولًا إلى الدائرى، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات.



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يزور رئيس سلوفينيا بوروت باخور، القاهرة فى الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجارى على رأس وفد رفيع المستوى يضم مجموعة من الوزراء والمسئولين وممثلين عن 15 شركة تمثل قطاعات متنوعة منها الطاقة والتكنولوجيا الزراعية والصناعة والكهرباء والاتصالات للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا فى شتى المجالات.



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استأنف سامح شكرى، وزير الخارجية، نشاطه فى اليوم الثالث لزيارته لواشنطن بلقاءات عديدة أجراها فى الكونجرس الأمريكى بمجلسيه، حيث التقى الجمعة الماضية السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، وتركز اللقاء على مناقشة مختلف الجوانب في العلاقات المصرية الأمريكية الثنائية، وعلى وجه الخصوص برنامج المساعدات الأمريكية إلى مصر بشقيه العسكرى والاقتصادى.



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كشفت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تبحث حلول عدّة فيما يتعلق بأزمة قرار إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم السبت بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزيرى المالية والتموين، تطرق إلى حل الأزمة، مرجحة أن تتراجع الحكومة عن قرارها فيما يتعلق بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك.



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كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الكتاكيت خلال الأيام الحالية، حيث هبط سعر الكتكوت من أربع جنيهات إلى جنيه ونصف، مرجعًا ذلك إلى ترقب التجار بالأسواق وصغار المربين أثر وصول الشحنة الأولى من الدواجن المستوردة.

تقدم نادى الزمالك بشكوى ضد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق والنادى الأوليمبى بسبب قيام اللاعب بخوض التدريبات مع النادى السكندرى والانقطاع عن مران فريقه دون إذن .

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليا ت رابعة"، لجلسة 6 ديسمبر، لاستكمال المرافعة.

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الجديد لن يخرج من مجلس النواب إلا بعد وجود توافق تام حول جميع مواده، سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم.

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة في القناة اليوم سجلت عبور 48 سفينة من الإتجاهين بإجمالي حمولات 2.7 مليون طن .

وقد شهدت حركة الملاحة اليوم عبور سفينتين من سفن الركاب وهما (Vision of the seas) و( Thomson Celebrathion) مما يعكس زيادة حركة عبور السفن السياحية عبر قناة السويس