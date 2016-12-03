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علاء عبد العال يصطحب 18 لاعبا لموقعة الإنتاج الحربى

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علاء عبد العال يصطحب 18 لاعبا لموقعة الإنتاج الحربى علاء عبد العال يصطحب 18 لاعبا لموقعة الإنتاج الحربى

>كتبت لبنى عبد الله - آمال عزت

اختار علاء عبد العال المدير الفنى للشرقية قائمة مكونة من 18لاعبا لمواجهة الانتاج الحربى عصر غدا الأحد، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشرة للدورى الممتاز.

 

حراسة المرمى: محمود شكرى - عمر رضوان

خط الدفاع: حازم شعيب - عبد الرحمن حسان - المعتصم سالم - فاروقا - شريف علاء - محمد سمير

خط الوسط: يايا تراورى - أيمن سعيد - محمود إسماعيل "رامبو" - حسام حسن - عصام عادل - محمود خالد "شيكا" - مصطفى "عفروتو"

خط الهجوم: محمد عبد الحميد "ميدو" - على عفيفى - كينيث.

 

فيما تم استبعاد كل من: محمد مختار - أحمد صالح - محمود حربى - محمود الغزالى - على دياب - محمد شعراوى - خالد كساب لأسباب فنية وأحمد عادل وسمير فوزى للإيقاف وعبد السلام نجاح وسامح شوشة للإصابة.

 

يذكر أن الشرقية يحتل المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 7 نقاط من أصل 11 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة

 


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