شباب المقاولون يكتسحون الأهلى برباعية ويتصدر مجموعته ببطولة الجمهورية

كتب سليمان النقر

اكتسح فريق المقاولون العرب مواليد 99 نظيره الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب الأهلى بمدينة نصر فى بطولة الجمهورية وأحرز اهداف الذئاب عمرو ناصر ثلاثة اهداف "هاتريك" وميرا هدف.

من جانبه، أكد مجدى مصطفى المدير الفنى لفريق المقاولون سعادته بالأداء والنتيجة خاصة أن فريقه مجموعته مبديا سعادته بمستوى كل اللاعبين خاصة الحارس محمد جمال وسيف وتريكة وعبد الله الشحات وشبراوى وميرا وعمدة وكناريا ومحمد على وأحمد ناصر وعمرو ناصر وخالد طلبة وحازم فرغلى.

يقود الجهاز الفنى للمقاولون مجدى مصطفى مدير فنى وسعد عبد الباقى ومحمد عز مدربين وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى وهانى عدلى ادارى الفريق وأمير مصلح سكرتير الفريق ومحمود مجدى علاج طبيعى ونادر نشأت أحمال وفتحى نصير مشرف اكاديمى على الفريق تحت قيادة علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين وعبد الفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع.