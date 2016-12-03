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إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة الأهلى والمقاصة والغندور للمصرى وأسوان

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إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة الأهلى والمقاصة والغندور للمصرى وأسوان إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة الأهلى والمقاصة والغندور للمصرى وأسوان

>كتب عادل عقل

أسندت لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى، إلى الدولى إبراهيم نور الدين ادارة لقاء المقاصة والأهلى، المقرر إقامته غدا الأحد فى إطار منافسات الجولة الـ13 من عمر الدورى الممتاز.

 

 يعاون نور الدين فى إدارة اللقاء الثنائى سمير جمال وهانى عبد الفتاح مساعدان ورمضان محمود حكماً رابعاً، كما اختارت اللجنة حكام المباريات التى تقام فى اطار نفس الجولة وجاءت الاختيارات كالتالى.

 

الشرقية × الإنتاج الحربى:

طارق سامى حكما للساحة ورمضان هنداوى وعلاء عبد الباسط مساعدين وحسين إسماعيل حكماً رابعاً.

إنبى × بتروجت:

محمد سلامة ميدو حكما للساحة وهانى مطر وأحمد عطية مساعدين ومجدى متولى حكماً رابعاً.

المصرى × أسوان: أحمد الغندور حكما للساحة وإسلام أبوالعز وخالد زكى مساعدان وعلى طلبة حكماً رابعاً.

 


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