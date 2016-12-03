حقيقة جمال ابنة دونالد ترامب بعد 34 عاماً

ايفانكا ترامب Ivanka Trump ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبلغ من العمر34 عاماً. تميّزت في عالم الموضة والأزياء والمجوهرات والجمال. تعتبر مثالاً للمرأة الجميلة القادرة على التوفيق بين العمل والأمومة والجمال. إليك في هذا الموضوع أهمّ الأسرار الجمالية التي تعتمدها إيفانا للحفاظ على جاذبيتها:

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ترطيب البشر، لا سيما في أيام السفر:

تعتبر ايفانكا أن ترطيب البشرة أساسيّ للحفاظ على شبابها، ولحمايتها من الجفاف وظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة مبكراً. من هنا، تشدّد ايفانا على شرب ما يكفي من الماء يومياً، لا سيّما في أيام السفر، إلى جانب استخدام كريمات الترطيب. وهي تشير إلى أنها تضيف أحياناً القليل من الليمون الحامض إلى الماء.

إزالة المكياج وتنظيف البشرة جيداً:

تصرّح ايفانكا بأنها تعلّمت هذه النصيحة من أمّها التي كانت تجبرها على تنظيف وجهها من المكياج قبل النوم، ولو في ساعات الليل المتأخرة. وتؤكد ايفانا أنّ جمال المرأة لا يكتمل إلا ببشرة صحيّة ونظيفة.

عناية بالجمال أثناء الحمل:

تقول ايفانكا إنها خلال حملها الأول كانت خائفة، فكانت تتناول المأكولات الصحيّة، بالإضافة إلى وجبة الصباح التي لم تعد تنساها. وبعدها، تحوّل هذا النظام إلى روتين يوميّ صحيّ يحافظ على جمالها. وتؤكد ايفانا أن المشي أثناء الحمل أساسيّ للحفاظ على جمال السيدة.

أهمية تدليك الجسم:

تعتبر ايفانا أن التدليك حاجة أساسية للاسترخاء بعد تعب النهار. ومن حبها لكلّ تقنيات التدليك تخطط اليوم لإنشاء مركز تدليك يؤمن كلّ أساليب الراحة، إلى جانب خبراء يزورون السيدة في منزلها.

هذه النصائح السهلة والبسيطة كفيلة بتحسين روتينك اليومي ومنحك الطاقة الإيجابية للاستمتاع بجمالك الصحيّ والمشرق على غرار ايفانكا ترامب.