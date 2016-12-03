جيسيكا ألبا: ابدئي بمحبة نفسك

تعد سفيرة براون العالمية، النجمة المشهورة وصاحبة الجوائز جيسيكا ألبا نموذجاً يحتذى به للثقة بالنفس. فهي مثال رائع على ما يُمكن للمرأة أن تحققه عند إيمانها بذاتها وكيف تذلل العقبات التي تواجهها.

"عليك أن تبدئي بمحبة نفسك كما هي" هي رسالة جيسيكا ألبا، التي تؤمن بأن النساء يجب أن يدعمن ويشجعن بعضهن بعض، وفي لقاء حصري مع "سيدتي نت"، أجابت سفيرة براون المتألقة عن الأسئلة الآتية وأسدت مجموعة من النصائح للمرأة في الشرق الأوسط:

- كأم وممثلة جميلة ومشهورة وواثقة من نفسها، وفائزة بجوائز، ما هي رسالتك الإيجابية للنساء في الشرق الأوسط؟

- عندما زرت دبي لاحظت دعم النساء لبعضهن بعضاً. يمكن للنساء في الغرب أن يكن تنافسيات للغاية ولا يدعمن بعضهن بعضاً، وأتمنى من نساء الشرق الأوسط الحفاظ على هذه الروابط قوية إذ إنه من المهم دعم النساء لبعضهن، والاستمرار في تشجيع بعضهن لتحقيق الإنجازات والوصول إلى الثقة بالنفس.

- خمسة منتجات لا تسافرين من دونها ما هي؟

- لا أستطيع السفر بلا واقٍ من الشمس، بلشر، مرطب، ومنظف للبشرة، وبالتأكيد Braun Face Spa للوجه ومجفف شعر Braun satin hairdryer

- أي من منتجات براون تستخدمين وهل تحسنت بشرتك منذ استخدامها؟

- أحب Braun IPLhair removal. وأفضل جزء هو أنها لا تؤذي البشرة على الإطلاق، إذ عادةً ما تكون أجهزة إزالة الشعر مضرة أو مخيفة عند الاستخدام بسبب المخاطر التي تحملها، فقد تضر بشرتك أو تسبب ندبات وحروقًا ولكن منتج براون هذا مدهش، إذ تتكيف شدة الضوء مع لون البشرة وهو سهل الاستعمال ومريح.

- كيف أصبحت بشرتك بعد استخدام براون؟

- تحسنت بشرتي تمامًا مع Braun Face Spa، فهذا المنتج المذهل سيجعل بشرتك رائعة، فالفرشاة تغلغلت في المسام وساعدت في تنظيف بشرتي، وإزالة خلايا الجلد الميتة.

- كيف دمجت Braun مع روتينك اليومي الجمالي؟ وما هو منتجك المفضل من مجموعتها؟

- أشعر بأفضل شعور عندما تكون طلتي في أوجها وهذا أمر أحققه عندما تكون بشرتي نظيفة، متوهجة وصحية. أحصل على كل هذه النتائج الإيجابية برعاية بشرتي باستخدام Braun Face Spawhich المفيدة بالنسبة لتقشير وإزالة خلايا الجلد الميتة. كما أحرص على شرب الماء لترطيب جسدي، وأتناول طعامًا صحيًا إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، فالعرق يخلصك من السموم.

- كيف يعكس جمال المرأة ثقتها في نفسها برأيك؟

- إن أجمل سمة يمكن للمرأة أن تتحلى بها هي الثقة، عليها أن تبدأ بمحبة نفسها كما هي. فمن الصعب جدًا أن تشعر بالثقة في مجتمع اليوم. في حين أن السعي لتحقيق الكمال مدهش، إلا أننا ننسى أنه ليس أهم شيء، الأهم أننا ننسى أن الجمال لا يكمن في الكمال.. طالما أن الصحة والسعادة متوافرتان فأنت جميلة.

- من خلال خبرتك، ما النصائح التي تقدمينها للمرأة في الشرق الأوسط لتحقيق أفضل نتائج من عناية جمالية يومية جيدة؟

- من المهم العثور على مجموعة جيدة من المنتجات المثالية لنوع بشرتك، ووضع برنامج فعال وسهل لنفسك يضمن الترطيب والرعاية لبشرتك.