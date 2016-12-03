وزير الكهرباء: ٥٪‏ وفرًا في الاستهلاك بفضل رسائل الترشيد

أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في تصريحات صحفية أن الوفر في استهلاك ‏الكهرباء وصل إلى ٥٪‏، مشيرًا إلى أن هذه نتائج مرضية تحققت بفضل ‏رسائل الترشيد المستمرة حتى الآن، ‏إلى جانب الترشيد الطبيعي الذي يقوم به المستهلك نفسه عندما يرتفع السعر عليه.

من جهته، قال طارق نور رئيس شركة طارق نور للاتصالات ‏وهي الشركة التي أسند إليها ‏تنفيذ استراتيجية حملة الترشيد، إن الحملات الدعائية ‏التي تتعامل مع سلوك وطبيعة وعادات المستهلك المصري لا تؤتي ثمارها ‏إلا لو كان هناك استعداد جيد من قبل الوزارة لتوفير الآليات ‏وكيفية إدارتها.

وأضاف ‏أن الفضل في نجاح حملة الترشيد وتوعية المواطنين، يرجع أولًا إلى وزير الكهرباء‏ وفريقه العالي المستوى، ‏أما نحن ‏فلسنا إلا أداة توصيل علمية وفنية لديها الخبرة في الإقناع عن طريق الوسائل الإعلامية.