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وزير الكهرباء: ٥٪‏ وفرًا في الاستهلاك بفضل رسائل الترشيد

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وزير الكهرباء: ٥٪‏ وفرًا في الاستهلاك بفضل رسائل الترشيد وزير الكهرباء: ٥٪‏ وفرًا في الاستهلاك بفضل رسائل الترشيد

محمد شاكر وزير الكهرباء

أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في تصريحات صحفية أن الوفر في استهلاك ‏الكهرباء وصل إلى ٥٪‏، مشيرًا إلى أن هذه نتائج مرضية تحققت بفضل ‏رسائل الترشيد المستمرة حتى الآن، ‏إلى جانب الترشيد الطبيعي الذي يقوم به المستهلك نفسه عندما يرتفع السعر عليه.

من جهته، قال طارق نور رئيس شركة طارق نور للاتصالات ‏وهي الشركة التي أسند إليها ‏تنفيذ استراتيجية حملة الترشيد، إن الحملات الدعائية ‏التي تتعامل مع سلوك وطبيعة وعادات المستهلك المصري لا تؤتي ثمارها ‏إلا لو كان هناك استعداد جيد من قبل الوزارة لتوفير الآليات ‏وكيفية إدارتها.

وأضاف ‏أن الفضل في نجاح حملة الترشيد وتوعية المواطنين، يرجع أولًا إلى وزير الكهرباء‏ وفريقه العالي المستوى، ‏أما نحن ‏فلسنا إلا أداة توصيل علمية وفنية لديها الخبرة في الإقناع عن طريق الوسائل الإعلامية.

 

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