وزير الكهرباء: ٥٪‏ وفرًا في الاستهلاك بفضل رسائل الترشيد

أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في تصريحات صحفية أن الوفر في استهلاك الكهرباء وصل إلى ٥٪، مشيرًا إلى أن هذه نتائج مرضية تحققت بفضل رسائل الترشيد المستمرة حتى الآن، إلى جانب الترشيد الطبيعي الذي يقوم به المستهلك نفسه عندما يرتفع السعر عليه.
من جهته، قال طارق نور رئيس شركة طارق نور للاتصالات وهي الشركة التي أسند إليها تنفيذ استراتيجية حملة الترشيد، إن الحملات الدعائية التي تتعامل مع سلوك وطبيعة وعادات المستهلك المصري لا تؤتي ثمارها إلا لو كان هناك استعداد جيد من قبل الوزارة لتوفير الآليات وكيفية إدارتها.
وأضاف أن الفضل في نجاح حملة الترشيد وتوعية المواطنين، يرجع أولًا إلى وزير الكهرباء وفريقه العالي المستوى، أما نحن فلسنا إلا أداة توصيل علمية وفنية لديها الخبرة في الإقناع عن طريق الوسائل الإعلامية.