الليلة.. أحمد سالم يناقش تأخر سن الزواج وقانون التظاهر في “القاهرة 360″

يتناول الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج “القاهرة 360″ مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة خلال حلقة اليوم من البرنامج المذاع على فضائية “القاهرة والناس” في الحادية عشر مساءً، حيث يناقش الدولار والبورصة بعد شهر من التعويم، وتأخر سن الزواج.

كما يناقش سالم موضوع قانون التظاهر بعد قرار عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون.

كما يستضيف البرنامج، الدكتور قدري السعيد أستاذ الكبد بطب عين شمس المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، للحديث عن منظومة الصحة وسبل القضاء على “فيروس سي”.