مصرع 13 شخصا جراء تحطم مروحية تابعة للشرطة في إندونيسيا

أكدت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، مصرع 13 شخصا على الأقل جراء تحطم مروحية تابعة للشرطة في إندونيسيا.

وأشارت القناة إلى أن المروحية اختفت عن شاشات أجهزة الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من مطار مدينة “بانقالبينانج” باتجاه مدينة باتام، لافتة إلى أن المروحية تحطمت في مقاطعة “جزر رياو” في بحر الصين الجنوبي.

جدير بالذكر أن الشرطة الإندونيسية أعلنت – في وقت سابق – فقدان طائرة تابعة لها على متنها 15 شخصا وهي في طريقها إلى جزيرة باتام، ويعتقد أن تكون الطائرة تحطمت بين جزيرتي “منساناك وسيبانجكا أو جينتار”، مشيرة إلى أن فريق بحث عثر على أشياء يعتقد أنها من الطائرة المفقودة.

أ ش أ