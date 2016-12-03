حبس 8 من عناصر الإخوان 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وإثارة الفوضى

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وبإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، حبس مدرس وطبيب بيطرى ومندوب مبيعات، و5 آخرين هاربين، متهمين بتشكيل خلية إرهابية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأفكارها وتمويل أعمال إرهابية.

وكشفت التحقيقات التى أجراها أحمد شادوفة مدير نيابة حوادث، أن معلومات وردت للأمن الوطنى بأنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو، صدور تكليفات من قيادات الإخوان لأعضاء التنظيم بكافة المناطق، بضرورة إعادة هيكلة الأسر الإخوانية وحصر أهالى المحبوسين والهاربين من القضايا والمتوفيين الذين لقوا حتفهم فى أعمال عنف.

وتبين من التحقيقات أن الحصر كان يستهدف تقديم دعم معنوى ومادى لهم بواقع 3 آلاف جنيه لكل أسرة، وتوزيع سلع غذائية لهم بصفة شهرية، لضمان ولائهم للجماعة، واستغلال من يصلح فيهم فى أعمال عدائية جديدة ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وعلى إثر ذلك أخذ المتهمون الأموال من التنظيم ووزعوها على المنتمين لهم لاستغلال من يصلح فيهم فى الأعمال العدائية .