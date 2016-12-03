احذروا.. أخطر 5 وسائل لإزالة الشمع تسبب ثقبا وانسدادا بالأذن

كتبت نهى طارق

كل شىء فى الجسم له أهمية بما فى ذلك شمع الأذن فهو المهم لصحة قناة الأذن الخارجية، كما أنه يوفر الحماية من خلال وجود خصائص مضادة للجراثيم به، لكن تراكم شمع الأذن يؤدى إلى حدوث ألم وخروج روائح كريهة ويؤثر على البعض بالدوخة والسعال وهو ما يجعل البعض يقومون باتباع وسائل منزلية للتخلص منه.

ومن بين الطرق العلاجية التى يتبعها البعض فى المنزل، هى..

1. الماء المالح

2. الماء الدافئ

3. الجلسرين

4. زيت الزيتون

5. قطن الأذن

ومن جانبه حذر الدكتور وائل أبو الوفا أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، من استخدام هذه العلاجات المنزلية لأن هذه المنطقة فى غاية الحساسية، وأضاف: "استخدام الماء المالح أمر فى غاية الخطورة لأنه قد يسبب ثقب فى طبلة الأذن، كما أن مستحضرات الماء الملح الموجودة بالصيدليات قد تكون لها قوة اندفاعية عالية فالأشخاص الذين لديهم أجزاء ضعيفة بالطبلة من الممكن أن تتعرض للثقب.

وتابع: "استخدام زيت الزيتون لتنظيف الشمع يتسبب فى الإصابة بالتهاب فى الأذن الخارجية والإصابة بخراج، مضيفاً أن الجلسرين مرحلة أولية للتنظيف ولا يستطيع الشخص أن يكتفى به فهو يساعد على تليين وتفكيك الشمع لكن يحتاج المريض فيما بعد الذهاب إلى الطبيب لإخراجها لأن تراكمها يتسبب فى تفاقم مشكلة الانسداد.

واختتم كلامه الدكتور "وائل أبو الوفا" قائلا: "قطن الأذن أيضاً من أخطر العلاجات المنزلية، فالأذن تتكون من جزئين خارجى وداخلى، فالجزء الخارجى ينظف نفسه بنفسه أما الجزء الداخلى يكون من الصعب تنظيفه فعندما يقوم الشخص باستخدام قطن الأذن يقوم بإدخال الشمع إلى الأذن الداخلية الأمر الذى يتسبب فى تفاقم المشكلة ويتسبب فى انسداد الأذن بشكل كامل".