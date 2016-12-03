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بالصور.. «مستقبل وطن» بالقليوبية يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية اليوم السبت فاعلية كبرى للإحتفال باليوم العالمى لذوي الإحتياجات الخاصة بقاعة الماسة بكفر الجزار بمدينة بنها محافظة القليوبية.

وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المهندس أحمد صبري و أمين المجالس المحلية محمد عبدالسلام، وإبرام عبدالمسيح أمين المواطنة، و النائبة فايزة محمود، أمينة ذوي الاحتياجات الخاصة بالحزب، والنائب نضال السعيد ، والنائب عادل عامر، والنائب سامح حبيب، ونائب الوفد محمد سليم، عن قائمة في حب ، ولفيف من قيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة ونائب المحافظ مصطفي عباس، سكرتير عام المساعد، جيهان فؤاد الامين العام للمجلس القومي للمراة بالقليوبية.

والمكرمين هم النائبة فايزة محمود عن لعبة تنس الطاولة، شعبان يحي الدسوقي عن لعبة رفع الأثقال، إبراهيم بدر محمد، ألعاب قوى، أماني إبراهيم، رفع أثقال.

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